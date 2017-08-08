В Германии телеканал перепутал серии "Твин Пикс" и показал "спойлер"
22:32, 08 августа 2017Общество
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Телеканал оставил зрителей без логического продолжения 12-й серии.
Фанаты «Твин Пикс» считают себя пострадавшими / скриншот
Немецкий канал Sky German вместо 13-го эпизода телесериала «Твин Пикс» выдал в эфир 14-й.
Телеканал оставил зрителей без логического продолжения 12-й серии, зато 14-ю показал на неделю раньше, передает "Медіаняня".
Фанаты «Твин Пикс» считают себя пострадавшими. Некоторые полагают, что утечка была не нечаянной, а преднамеренной.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в сети загрузили серию "Игры престолов", которая еще официально не была показана
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