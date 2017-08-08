В Германии телеканал перепутал серии "Твин Пикс" и показал "спойлер"

Немецкий канал Sky German вместо 13-го эпизода телесериала «Твин Пикс» выдал в эфир 14-й.

Телеканал оставил зрителей без логического продолжения 12-й серии, зато 14-ю показал на неделю раньше, передает "Медіаняня".

Фанаты «Твин Пикс» считают себя пострадавшими. Некоторые полагают, что утечка была не нечаянной, а преднамеренной.