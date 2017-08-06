На Черниговщине провели необычный фестиваль "Мама-Африка" (фото)

В Украине больше недели не спадала жара. Поэтому под палящим, почти африканским солнцем, на Черниговщине решили провести фестиваль Африки, передает 24 канал

Фестиваль "Мама-Африка" проходит в Украине впервые. Идея принадлежит основателю хутора "Обирок" Леониду Кантеру. Мужчина много путешествовал по африканским странам. По его словам, там его всегда гостеприимно встречали. Теперь он хочет продемонстрировать и украинское гостеприимство.

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На фестиваль приехали африканцы, которые живут в Украине.

"Мы искали, некоторые советовали своих друзей. То есть мы обошли все посольства, все представительства, которые представлены в Украине. Мы объехали 25 вузов украинских, где учатся африканцы, чтобы просто познакомиться с сообществами", – сказала программный директор фестиваля "Мама-Африка" Екатерина Мизина.

Сегодня, 6 августа, третий, заключительный, день фестиваля. За это время в гостях у "Мамы-Африки" побывали сотни украинцев.