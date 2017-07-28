В Житомирском облсовете начали демонтаж системы для голосования для замены на новую

В Житомирском областном совете сегодня начался демонтаж системы голосования, которая проработала 16 лет. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного совета.

Как отмечается в сообщении, старую систему заменят на новую, которую закуплено через систему Prozorro в хмельницкого производителя (ОАО «Микросистема» за 645 тыс. грн с НДС; стартовая цена составляла 732 тыс. Грн). В частности, купили 74 депутатские пульты с микрофоном, 100 карточек для депутатов и прочее. Как известно, сейчас в Житомирском облсовете насчитывается 64 депутата.

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«Старая система была установлена ​​в областном совете в 2001 году и неоднократно выходила из строя, это была одна из первых систем, которую установили в областных советов Украины», - отмечают в ведомстве.

Планируется, что все работы должны завершиться до 5 сентября этого года и на следующей сессии областного совета депутаты уже пользоваться новой системой голосования «Вече».

Старая система служила депутатскому корпусу в течение четырех созывов. В 4-м созыве система обеспечивала волеизъявления 84 депутатов, в 5-м созыве - 95 депутатов, в 6-му- 112 депутатов, а в нынешнем 7-м созыве - 64 депутатов.

Напомним, 5 июля этого года Житомирский областной совет приобрел систему для проведения голосования на сессиях.