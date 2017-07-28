В УВЗ Житомира будут проводить факультативы по шахматам для школьников и старших дошкольников

В Житомире начнут проводить факультативные занятия по шахматам для школьников и старших дошкольников в учебно-воспитательных заведениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, в течение 2017-2018 учебные годы Житомирский городской совет планирует внедрить факультативные занятия по шахматам для школьников и старших дошкольников в учебно-воспитательных заведениях города.

Для этого сейчас готовится совместный проект программы городского управления образования и детско-юношеской средней школы №1 по развитию детского шахматного спорта в учебно-воспитательных заведениях.

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«Игра в шахматы будет доступна абсолютно всем детям, сможет создать новое пространство для проведения свободного времени, будет способствовать повышению общего интеллектуального уровня детей. Особо одаренные и заинтересованные в этом виде спорта дети смогут продолжить обучение и повышать свой уровень с профессионалами - в спортивной школе», - сообщают в горсовете.

Программа имеет целью научить детей азам шахматного спорта, изучение основ стратегии.

Планируется, что на факультативных занятиях детей будут учить базовым понятиям и основным правилам игры и стратегии.

«Юные шахматисты примут участие в турнирах различного уровня. Дети, которые увлекутся и проявят особую склонность и талант к шахматам, смогут продолжить занятия в спортивной школе или в профессиональных клубах», - говорится в сообщении.

Предварительно ожидается, что стартует проект в течение 2017-2018 годов. Сама программа рассчитана до 2020 года.