Минобороны анонсировало на сентябрь украинско-американские учения "Rapid Trident-2017"
Аэродром бригады тактической авиации имени Петра Франко на Прикарпатье, где будут проходить учения, посетила группа представителей воздушных сил США.
В сентябре пройдут украинско-американские командно-штабные учения «Rapid Trident-2017».
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге.
«С целью подготовки к запланированным на сентябрь совместным украинско-американским командно-штабным учениям «Rapid Trident-2017» аэродром бригады тактической авиации имени Петра Франко на Прикарпатье посетила группа представителей ВВС США», - заявил спикер МО.
Читайте такжеВ Одессе украинские и британские моряки провели учения на борту эсминца из группы НАТО
«Иностранные гости ознакомились с инфраструктурой аэродрома, состоянием сооружений и коммуникациями», - добавил он.
Он также сообщил, что «авиационная составляющая совместных учений предусматривает выполнение полетов с аэродрома бригады ...».