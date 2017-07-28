Минобороны анонсировало на сентябрь украинско-американские учения "Rapid Trident-2017"

В сентябре пройдут украинско-американские командно-штабные учения «Rapid Trident-2017».

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

«С целью подготовки к запланированным на сентябрь совместным украинско-американским командно-штабным учениям «Rapid Trident-2017» аэродром бригады тактической авиации имени Петра Франко на Прикарпатье посетила группа представителей ВВС США», - заявил спикер МО.

Читайте такжеВ Одессе украинские и британские моряки провели учения на борту эсминца из группы НАТО

«Иностранные гости ознакомились с инфраструктурой аэродрома, состоянием сооружений и коммуникациями», - добавил он.

Он также сообщил, что «авиационная составляющая совместных учений предусматривает выполнение полетов с аэродрома бригады ...».