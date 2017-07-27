На Одесщине будущие десантники зрелищно отрабатывали сложные задачи (видео)

В Одесской области курсанты-спецназовцы зрелищно отрабатывали задачи высокой степени сложности.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

К таким тренировкам допускают только старших курсантов, которые имеют не меньше двух десятков прыжков с парашютом. Для недели тренировок на воде специально ждали штиля. С моря будущих военных страховали скоростные катера и водолазы.

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В Одесской военной академии говорят, что уже несколько лет сосредотачиваются на практической подготовке.

«Война на востоке страны ставит свои требования к подготовке военнослужащих. Настоящее требует постоянного развития и совершенствования боевой подготовки, как солдат, так и офицеров», – отметил начальник Одесской военной академии Олег Гуляк.