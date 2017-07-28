Сотни верующих собрались возле Владимирского собора помолиться за мир в Украине (видео)

В соборе уже бьют в колокола, а священники из всех уголков Украины выстроились живым коридором, чтобы провести Патриарха Филарета внутрь храма, где он проведет литургию. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Правоохранители тщательно проверяют всех людей, заходящих в храм, и окружающие территории. Сотни верующих утверждают, что прибыли в киев с единственной мирной целью – помолиться. Сегодня состоится крестный ход верующих Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, который пройдет от Владимирского собора до Владимирской горки.

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Напомним, вчера, 27 июля, В крестном ходе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата приняли участие около 100 тысяч верующих.