Сотни верующих собрались возле Владимирского собора помолиться за мир в Украине (видео)
Сегодня верующие УПЦ КП отмечают День Крещения Киевской Руси.
В соборе уже бьют в колокола, а священники из всех уголков Украины выстроились живым коридором, чтобы провести Патриарха Филарета внутрь храма, где он проведет литургию. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Правоохранители тщательно проверяют всех людей, заходящих в храм, и окружающие территории. Сотни верующих утверждают, что прибыли в киев с единственной мирной целью – помолиться. Сегодня состоится крестный ход верующих Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, который пройдет от Владимирского собора до Владимирской горки.
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Напомним, вчера, 27 июля, В крестном ходе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата приняли участие около 100 тысяч верующих.