В Одесской области в Черном море найдено затонувшее немецкое судно времен войны с боеприпасами на борту

В Одесской области в Черном море обнаружено немецкое затонувшее судно времен Второй мировой войны, на борту которого находятся боеприпасы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 27 июля в 11:10 в селе Лебедевка Татарбунарского района, в акватории Черного моря, на глубине 15 метров дайверы обнаружили затонувшее судно "Теодорих".

"Вероятно, на борту - боеприпасы. По предварительной информации, судно немецкое времен Второй мировой войны", - рассказали в главке.