В Одесской области в Черном море найдено затонувшее немецкое судно времен войны с боеприпасами на борту
10:29, 28 июля 2017Общество
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Обследование места находки группой пиротехников запланировано на сегодня, 28 июля.
На глубине 15 метров дайверы обнаружили затонувшее судно \ фото vostexpress.org
В Одесской области в Черном море обнаружено немецкое затонувшее судно времен Второй мировой войны, на борту которого находятся боеприпасы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 27 июля в 11:10 в селе Лебедевка Татарбунарского района, в акватории Черного моря, на глубине 15 метров дайверы обнаружили затонувшее судно "Теодорих".
"Вероятно, на борту - боеприпасы. По предварительной информации, судно немецкое времен Второй мировой войны", - рассказали в главке.
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