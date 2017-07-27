В Житомирской области назначили шесть новых руководителей коммунальных учреждений областного совета

На Житомирщине назначили шесть новых руководителей коммунальных учреждений областного совета. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, кадровые решения относительно назначения руководителей учреждений утвердили депутаты областного совета во время двенадцатой сессии сегодня, 27 июля. К выполнению обязанностей на 5 лет приступят шесть новых руководителей коммунальных предприятий Житомирского областного совета:

Олег Пасечник – на должности начальника коммунального предприятия «Бердичевское междугородное бюро технической инвентаризации»,

Виктор Шатило – на должности ректора коммунального высшего учебного заведения «Житомирский институт медсестринства»,

Сергей Руденко – на должности директора коммунального предприятия «Облархпроект»,

Василий Врублевский – на должности директора областной универсальной научной библиотеки имени Олега Ольжича,

Елена Люблянская – на должности директора коммунального учреждения «Областная библиотека для юношества» , а также

Алла Лейчук – на должности директора коммунального учреждения «Бердичевский педагогический колледж».

Новоназначенные руководители заведений, кроме учебных, победили в соответствующих конкурсах на замещение вакантных должностей.