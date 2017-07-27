В Житомирской области назначили шесть новых руководителей коммунальных учреждений областного совета
Новоназначенные руководители учреждений победили в соответствующих конкурсах на замещение вакантных должностей.
На Житомирщине назначили шесть новых руководителей коммунальных учреждений областного совета. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, кадровые решения относительно назначения руководителей учреждений утвердили депутаты областного совета во время двенадцатой сессии сегодня, 27 июля. К выполнению обязанностей на 5 лет приступят шесть новых руководителей коммунальных предприятий Житомирского областного совета:
Олег Пасечник – на должности начальника коммунального предприятия «Бердичевское междугородное бюро технической инвентаризации»,
Виктор Шатило – на должности ректора коммунального высшего учебного заведения «Житомирский институт медсестринства»,
Сергей Руденко – на должности директора коммунального предприятия «Облархпроект»,
Василий Врублевский – на должности директора областной универсальной научной библиотеки имени Олега Ольжича,
Елена Люблянская – на должности директора коммунального учреждения «Областная библиотека для юношества» , а также
Алла Лейчук – на должности директора коммунального учреждения «Бердичевский педагогический колледж».
Новоназначенные руководители заведений, кроме учебных, победили в соответствующих конкурсах на замещение вакантных должностей.