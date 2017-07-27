В Одессе задержали подозреваемого в жестоком обращении с животными (фото)

Одесские патрульные задержали подозреваемого в жестоком обращении с животными.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы в Facebook, вчера, около 23 часов, патрульные получили информацию об издевательствах над животным в одной из многоэтажек на улице Средней.

По адресу вызова полицейские заметили мертвое животное и несовершеннолетнего ребенка, который над ней плакал.

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«Девушка пояснила инспекторам, что во время семейной ссоры отец выбросил ее пушистого питомца из окна на 14-этаже. Патрульные задержали 40-летнего мужчину, который своей вины не отрицал», – говорится в сообщении.

Задержанного доставили в отделение полиции и передали следователям для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

В действиях мужчины усматривается нарушение статьи 299 УК (жестокое обращение с животными).

Сейчас следственные действия продолжаются.