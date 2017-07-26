В МВД предостерегают от межнациональной вражды из-за стрельбы в Днепре

В МВД обещают не допустить межнациональной и межрелигиозной вражды в Днепре в результате перестрелки, в ходе которой погибли бойцы АТО.

Об этом спикер МВД Артем Шевченко написал на своей странице в Facebook. Он назвал перестрелку в Днепре "чисто криминальным происшествием".

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"Худшее, что может быть сейчас после кровавых, сугубо криминальных событий в Днепре, - провоцировать глупыми и вредными инфовбросами о необходимости мести со стороны ветеранов АТО - межнациональную и межрелигиозную вражду из-за наличия на второй стороне конфликта известного в городе и в отдельной религиозной общине Днепра бизнесмена, гражданина другой страны", - написал он.

По его словам, такое развитие событий будет лучшим подарком агрессору, который может спровоцировать обострение, планировать, организовывать и проводить нападения или даже теракты против представителей одной весьма влиятельной религиозной общины в Днепре, камуфлируя их якобы под месть патриотов, ветеранов-атовцев.

"Полиция Днепра не допустит такого сценария. Все виновные в перестрелке и таких ее кровавых последствиях будут привлечены к ответственности", - заверил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в результате перестрелки на проспекте Гагарина погибли двое участников АТО, еще пятеро человек получили ранения.