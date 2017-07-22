В Житомире для бегунов проведут Второй космический полумарафон

В Житомире на День города для бегунов разного возраста проведут Второй космический полумарафон, сообщили УНИАН организаторы мероприятия.

Как отмечается в сообщении, "спортивный Житомир ждет бегунов со всей Украины и из-за рубежа - прошлогодние соревнования показали, что люди любят бегать, умеют бегать и хотят бегать". В забегах примут участие участники, начиная с шестилетнего возраста.

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Марафон пройдет в День города Житомира 10 сентября. Его назвали "космическим", поскольку в программе марафона - экскурсия в Музей космонавтики для спортсменов.

Организаторы полумарафона обещают, что основной победитель получит 10 тысяч гривен, в целом призовой фонд составляет 64 тысячи гривен.