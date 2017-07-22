Одесский международный кинофестиваль: названы первые победители

Лучшим сериалом на 8-м Одесском международном кинофестивале (ОМКФ) признана работа «Проклятые горы» (Хорватия).

Как передает корреспондент УНИАН, приз за лучший проект среди сериалов OIFF ScripTeast Series Projects вручили генеральный продюсер Star Media (Украина) Влад Ряшин и советник по кинофинансированию Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH (Германия) Бригитта Мантей.

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В секции соревновались 37 претендентов, из которых были выбраны 5 участников, которые представили свои проекты на кинофестивале. Победителем стала работа «Проклятые горы» (шоуранеры - Доротея Вучич и Вишна Мамич).

Принимая награду во время церемонии, Вучич отметила, что для творческого коллектива этот приз имеет особое значение.

«В своей стране мы не имеем, к сожалению, рынка для такого продукта. Большое спасибо. Все произошло так быстро - только отправили заявку, и уже награждают. Мне не хватает слов», - сказала она.

Приз - комплекс услуг постпродакшн на сумму 10 тыс. долл.

«Проклятые горы» (Accursed Mountains) - драма-триллер, детектив. Согласно сюжету, адвокату международного Гаагского трибунала Газиди ван дер Брок удается довести дело военного преступника до суда. Хорватский генерал Андрей Арчин, который должен предстать перед судом, исчезает в Сараево при загадочных обстоятельствах. Газиди становится объектом жестокого осуждения со стороны общества и коллег-мужчин, которые думают, что она не справилась с работой, потому что взялась за «мужское» дело. Она узнает, что и другие осужденные генералы также исчезли и начинает расследование.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 8-й Одесский международный кинофестиваль проходит в Одессе 14-22 июля.