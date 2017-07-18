Украина отправит в Черногорию самолет для помощи в тушении масштабных пожаров

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям оказать необходимую помощь правительству Черногории и направить в страну пожарный самолет Ан-32П. Как сообщается на Правительственном портале, такое поручение дано в ответ на запрос Министерства внутренних дел Черногории, поступивший сегодня, 18 июля.

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«Прошу направить в Черногорию пожарный самолет Ан-32П для тушения лесных пожаров - в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф между правительством Украины и правительством Черногории», - говорится в поручении.

Как сообщалось, на Адриатическом побережье Черногории бушуют лесные пожары. Распространению огня способствуют жара и сильный ветер.