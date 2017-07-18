Поселок Червоное на Житомирщине вошло в финал Всеукраинского конкурса "Невероятные села Украины 2017"

На Житомирщине поселок Червоное Андрушевского района вошли в финал Всеукраинского конкурса «Невероятные села Украины 2017» и по количеству онлайн-голосов занимает второе место. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич уже проголосовал за «самый сладкий поселок Украины» и призывает жителей области поддержать населенный пункт.

«Прошу всех поддержать общину поселка на Всеукраинском конкурсе «Невероятные села Украины 2017». Червоное – поселок со «сладкой» историей о рассыпанных по улицам конфетах, замком семьи сахарозаводчиков Терещенко, озером-сердцем, одной из трех в мире скульптурных композиций «Три грации», а главное – с огромными перспективами. Ведь является центром объединенной территориальной общины», – сказал Гундич.

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Подробнее об условиях голосования за поселок Червоное можно узнать на сайте Житомирской ОГА. Онлайн-голосование продлится на сайте AgroPortal.ua до 16 августа включительно.

Власти области призвала граждан поддержать Червоное и пригласить друзей к голосованию.

Финал Всеукраинского конкурса «Невероятные села Украины 2017» стартовал 16 июля. Параллельно с онлайн-голосованием каждый член экспертного совета будет оценивать села-конкурсанты.

При подсчете результатов баллы онлайн-голосования и оценки экспертного совета будет сведено к единой 50-балльной шкалы. Соответственно, максимальный балл для каждого села-конкурсанта по результатам онлайн-голосования — 50, экспертного совета — 50. Максимальный балл — 100.

С 16 по 23 августа редакция AgroPortal.ua сведет воедино все оценки и 24 августа на сайте AgroPortal.ua будет объявлено победителей, дату и место награждения.