На Киевщине будут судить мужчину, который вербовал девушек для сексуальной эксплуатации на Кипре

В Киевской области будут судить злоумышленника, вербовавшего девушек для сексуальной эксплуатации на Кипре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, Бориспольской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт по обвинению гражданина в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (вербовка людей, совершенная с целью эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что киевлянин с целью собственного обогащения вербовал женщин с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации на Кипре. При этом ему было известно об уязвимом состоянии его жертв из-за стечения тяжелых личных и семейных обстоятельств.

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Злоумышленник вместе с соучастником уговорили двух женщин отправиться в город Лимасол, где последние должны были предоставлять сексуальные услуги местным жителям и туристам, при этом большую часть заработанных средств женщины должны были отдавать своим «работодателям».

В июне текущего года злоумышленник был задержан в международном аэропорту «Киев» («Жуляны») перед посадкой в самолет, отправляющийся на Кипр.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.