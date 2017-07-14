Мэр Вроцлава пожертвовал 50 тысяч евро на развитие местных украинцев

Мэр Вроцлава Рафал Дуткевич пожертвовал местной фундации "Украина" деньги с полученной недавно Немецкой национальной премии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TuWrozlaw.

В пятницу Дуткевич сообщил, что передает фундации "Украина" 50 тысяч евро, стремясь поддержать украинцев, которые живут во Вроцлаве.

"Хочу, чтобы они чувствовали себя как дома. Их присутствие во Вроцлаве – это благословение. Благодаря им наш город становится еще более многокультурным", - отметил Дуткевич.

Кроме того, Дуткевич назначил уполномоченным по правам украинской общины при мэре Вроцлава Анну Шарич - этого требовали вроцлавские активисты.

По разным оценкам, во Вроцлаве проживают от 50 до 65 тысяч жителей украинского происхождения – это почти 10% от всего населения города.