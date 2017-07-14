В Киеве за финансирование боевиков осудили бизнесмена – Минобороны

За финансирование боевиков бизнесмен получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на три года и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на два года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Шевченковский районный суд Киева вынес приговор бизнесмену, которого обвиняют в финансировании боевиков. Установлено, что фигурант дела периодически передавал деньги на временно оккупированную территорию боевикам. Однако сотрудники СБУ пресекли эту схему, задержав мужчину в марте этого года», - сказал Лысенко.