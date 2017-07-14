Житомирское отделение НОК совместно с ОГА приобрели комплекты спортивной формы для спортсменов-триатлонистов

Отделение Национального олимпийского комитета Украины в Житомирской области совместно с управлением семьи, молодежи и спорта Житомирской областной государственной администрации приобрели комплекты спортивной формы для спортсменов-триатлонистов.

Об этом УНИАН сообщили в управлении семьи, молодежи и спорта Житомирской областной государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, новую спортивную форму уже передано спортсменам. С 18 по 30 июля в городе Самсун (Турция) состоятся ХХІІ Дефлимпийские игры. Право участия в летних Дефлимпийских играх завоевали три спортсмена от Житомирской области, а именно: заслуженные мастера спорта Украины по волейболу Олег Антонюк и Игорь Завируха. Тренирует спортсменов заслуженный тренер Украины Александр Краснощоков.Также будет бороться за медали кандидат в мастера спорта Украины по дзюдо Лука Нетяга ( тренеры - Сергей Товчига и Владимир Нетяга).

Напомним, национальная дефлимпийская сборная команда Украины по волейболу, в составе которой есть и спортсмены из Житомирщины, являются действующими чемпионами мира среди спортсменов с недостатками слуха, а на предыдущих Дефлимпийских играх 2013 года в Болгарии они получили серебряные награды.