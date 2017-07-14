В офис холдинга "Вести" пришли с обыском - СМИ

В офис холдинга "Вести", который расположен в БЦ "Гулливер" по адресу улица Спортивная, 1, пришли с обыском представители Национальной полиции Украины. Об этом передает Цензор.НЕТ, ссылаясь на источник в редакции.

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Силовики пришли около 11 утра, заблокировали работу редакции. "У нас на этаже находятся редакции газеты "Вести", сайта, радио - работа всех заблокирована. Хотя вроде бы пришли с обыском по делам именно газеты", - сообщил источник.

Он добавил, что правоохранители отобрали телефоны у всех сотрудников. Сейчас в редакции происходят следственные действия.

Как сообщал УНИАН, Нацсовет по телевидению и радиовещанию на заседании 3 марта проголосовал за непродление лицензии вещателю на частоте 104,6 в Киеве.