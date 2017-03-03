Нацсовет закрыл "Радио Вести"

Нацсовет по телевидению и радиовещанию 3 марта на заседании проголосовал за непродление лицензии вещателю на частоте 104,6 в Киеве. Об этом сообщает сайт "Вести".

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"С нами играются, это очевидно. Поэтому забираю все свои слова назад, предлагаю перенести все наши споры в судебную площадь и перейти к рассмотрению вопроса о продолжении лицензии сегодня", - заявила один из членов Нацсовета Ульяна Фещук.

Предложение было одобрено Ольгой Герасимюк, которая предстедательствовала вместо отсутствующего главы Юрия Артеменко

"Хватит играться в игры, мы сегодня должны утвердить решение, а дальше, как было правильно замечено, перейдем в плоскость судебных решений. Но думаю, общество одобрит наше решение, с которым мы уже тут определились", - заявила Герасимюк.

Зачитав решение Нацсовета, она вынесла на голосвание вопрос "Отказать в продлении срока лицензии на вещание в городе Киеве". За решение о непродлении проголосовали все шесть членов регулятора.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября прошлого года Нацсовет по телерадиовещанию объявил предупреждение радиостанции "Радио Вести" за оскорбительные высказывания гостей радио о героях Революции достоинства с использованием ненормативной лексики.

23 февраля члены Нацсовета единогласно поддержали решение не продлевать лицензию радио в Харькове.

"Радио Вести" - украинская радиостанция информационно-разговорного направления, работает с марта 2014 года. Вещает в Киеве, Харькове и Днепре в основном ведется на русском языке, но есть и украиноязычные программы.