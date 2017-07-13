Киевская прокуратура решила принять участие в суде о возвращении "Межигорья" государству

Прокуратура Киева вступила в дело о возвращении государству резиденции "Межигорье", которое по поручению Минприроды инициировала госкомпания "Надра Украины". Об этом стало известно 13 июля на заседаниях Киевского апелляционного суда, передает "Цензор.НЕТ".

Суд отложил заседания в связи с ходатайством прокуратуры Киева, которая сообщила о вступлении в дело и попросила время на ознакомление с материалами.

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Заседания отложены до 19 июля и 1 августа.

В суде присутствовал Александр Приймак, который стал директором и соучредителем фирмы-"Танталит" после нардепа Сергея Клюева. Фирма "Танталит" является формальным собственником резиденции "Межигорье".

Приймак рассказал, что купил компанию, работает адвокатом и дело "Межигорья" интересно ему также с профессиональной точки зрения.

Как сообщал УНИАН, министерство экологии и природных ресурсов Украины инициировало начало процедуры возвращения «Межигорья» в государственную собственность.

В мае 2017 суд принял от "Надра Украины" две апелляционные жалобы о признании недействительными договоров мены и купли-продажи, а также свидетельства о праве собственности.

Параллельно генпрокуратура расследует уголовное производство по факту завладения бывшим президентом Украины Виктором Януковичем государственным комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье".



