Киберполиция проведет обыски в компании по разработке программы M.E.Doc

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины принял решение о проведении обысков и изъятии программного и аппаратного обеспечения компании ООО "Интеллект-Сервис", которая разрабатывала программу для отчетности и документооборота M.E.Doc, ранее обвинявшуюся в заражении компьютерных систем вирусом Petya.A.

Об этом сообщила пресс-служба киберполиции на официальном сайте.

"С целью немедленного прекращения бесконтрольного распространения вируса (новая активность была зафиксирована сегодня) и установления преступников, принято решение о проведении обысков и изъятии программного и аппаратного обеспечения компании ООО "Интеллект-Сервис", с помощью которого распространялась вредоносная программа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что руководство и сотрудники компании полностью способствуют проведению следственных действий.

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Сообщается, что удаление и шифрование файлов операционных систем злоумышленники совершили с целью удаления следов предварительной преступной деятельности и отвлечения внимания путем имитации вымогательства денежных средств от пострадавших.

"Злоумышленники с целью скрытия удачной кибероперации массового поражения компьютеров и несанкционированного сбора с них информации тем же самым способом, через последние обновления M.E.Doc, распространили модифицированный вирус", - говорится в сообщении.

Департамент киберполиции настоятельно рекомендовал всем пользователям на время проведения следственных действий прекратить использование M.E.Doc и отключить компьютеры, на которых она установлена.

"Также необходимо изменить свои пароли и электронные цифровые подписи в связи с тем, что эти данные могли быть скомпрометированы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, американская корпорация Microsoft (США) обнаружила доказательства распространения вируса Petya.A через программу для отчетности и документооборота M.E.Doc.

В свою очередь, компания M.E.Doc отрицала обвинения Microsoft и считает, что сама подверглась заражению.

27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия подверглись массированной хакерской атаке, распространяющей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины разработал рекомендации по восстановлению доступа к пораженной вирусом Petya.A операционной системе компьютера в случае частичного процесса шифрования.