Убытки от атаки вируса Petya.A в мире достигают 8 миллиардов долларов - эксперт

Эксперт по информационной безопасности и противодействия киберугрозам Виталий Якушев рассказал, что от атаки вируса Petya.A в мире пострадало более 60 стран. Убытки от атаки вируса он оценил в 8 млрд долларов.

Об этом Якушев заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, передает ТСН.

Также, по его словам, первая крупная хакерская атака в Украине состоялась в 2014 году на информационные системы ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия подверглись массированной хакерской атаке, распространяющей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем. Вирус распространяется также в России, Англии, Индии и других странах Европы и Азии.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить – никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают.

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Председатель Глобальной программы Организации Объединенных Наций по киберпреступности Нил Уолш заявил, что следователи до сих пор не могут установить инициаторов последней глобальной кибератаки, но стратегия нападающих указывает, что не деньги были основным мотивом их действий.

По данным Нацполиции, за последние двое суток 1508 юридических и физических лиц обратились к ним с заявлениями о блокировке работы компьютеров, которые стали жертвами крупнейшей хакерской атаки, распространяющей вирус Petya.A.