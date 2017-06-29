Бердичевлянин Виктор Лонский стал призером международного турнира в Израиле

Бердичевлянин Виктор Лонский принял участие в Международном турнире по легкой атлетике, сообщили УНИАН в Бердичевском городском совете.

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“В секторе для прыжков в высоту наш земляк занял второе место, его результат 225 сантиметров”,- сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Бердичеве 23-25 июня состоялся Международный турнир по прыжкам в высоту „XIV Мемориал Лонского". В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных уголков Украины и гости из Израиля. Победу среди женщин одержала Ярослава Могучих из Днепропетровска, а среди мужчин победил Виктор Лонский ( внук Виталия Лонского), Виктор преодолел победные 225 см. Указанный турнир является традиционным для Бердичева.

Напомним, Виталий Лонский ( 1927 - 2004) - украинский тренер по прыжкам в высоту, заслуженный тренер СССР, почетный гражданин города Бердичева, кавалер ордена “За заслуги” 3-й степени.