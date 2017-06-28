В Житомире презентуют книгу участника АТО "Холодное сердце"

29 июня в 15:00 в Доме украинской культуры в Житомире состоится первая презентация книги «Холодное сердце», автором которой является житомирянин, участник АТО Василий Пиддубный.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, книга написана в популярном ныне жанре фэнтези.

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«Через события минувших лет в Украине я почувствовал необходимость поделиться с миром собственным знанием истории отечества, казачества, родного языка. Поэтому и повесть моя – историческая, хоть и сказка, о казацкие времена, в ней широко освещен восстание Богдана Хмельницкого 1648 года. Ну, а кроме того, много приключений, мистики, история любви. Главный герой – козак Радко и мои первые читатели уже имели возможность с ним познакомиться в группе «Казацкие байки» на Фейсбуке, где я печатал отрывки из книги. Думаю, читателям будет интересно, читайте. А если не понравится – претензии принимаются через Фейсбук»,- говорит автор книги.

«Холодное сердце», по мнению автора - не развлекательная литература, а серьезное философское произведение.

В электронном виде книга появится нескоро, а ее первый тираж – чуть более 100 экземпляров. Книжка имеет твердую обложку и иллюстрированная автором, объемом 520 страниц.