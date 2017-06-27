В СБУ прокомментировали массовые хакерские атаки в Украине

В Службе безопасности Украины объяснили, что массовые хакерские атаки на ряд украинских компании могли быть организованы с территории РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает "Тиждень.ua".

Читайте такжеКиевский метрополитен подвергся вирусной атаке

По ее словам, в ведомстве предполагают, что атаки организованы с территории России или с оккупированных территорий Донбасса. По данным СБУ, основные атаки совершены на банковскую сферу.

Как сообщал УНИАН, в Украине 27 июня хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. В частности, кибератаки были осуществлены на сайты "Киевэнерго", "Укртелеком", "Ощадбанк" и "Новая почта", компьютерную сеть Кабмина,столичный метрополитен.