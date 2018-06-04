Государство vs ветераны: поддержка словом, но не делом

В конце марта УНИАН уже писал о том, на что идут деньги налогоплательщиков, выделяемые ветеранским и псевдоветеранским организациям. В мае история получила продолжение: Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО получила от Министерства социальной политики 9 миллионов гривен для финансирования ветеранских общественных организаций.

По словам заместителя министра социальной политики Натальи Федорович, не выделить эти средства ведомство не могло: скандалы скандалами, но правовых оснований, чтобы не перечислять бюджетные деньги Госслужбе, нет. Однако, чтобы использование бюджетных средств не вызывало скандалов, в Минсоцполитики считают целесообразным в дальнейшем распределять их между общественными организациями после проведения соответствующих конкурсов. Другими словами, давать деньги на конкретные цели.

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«В деятельности ветеранских общественных организаций определяются приоритетные направления, в пределах которых по определенным правилам и принципам (к примеру, какого количества людей касается проект, предлагаемый данной общественной организацией) между этими организациями проводится конкурс. И финансирование осуществляется уже под конкретные проекты, которые выиграли в конкурсе», – объясняет Федорович.

Перед тем как подать в Кабмин постановление о переходе к новому, конкурсному формату финансирования ветеранских общественных организаций, необходимо чтобы за него проголосовал Общественный совет при Минсоцполитике. 30 мая этот вопрос был поставлен на голосование Общественного совета, однако поддержку проект постановления так и не получил.

Чуть позже глава совета, волонтер Александр Липириди, назвал на своей странице в Facebook три причины его личного неприятия данного проекта. Во-первых, заявил, что, хоть проект и предлагает ввести следующий подход к финансированию – не более 20% общего объема бюджетных средств на уставную деятельность, не более 80% на реализацию программ – на самом деле это положение чисто декларативное и свидетельствует о намерениях сохранить нынешнюю схему распределения средств.

Во-вторых, по его словам, проект имеет «дискриминационный характер, что проявляет себя в наделении привилегированным положением определенных юридических лиц по сравнению со всеми остальными». И, в-третьих, проект не обеспечивает принципа прозрачной отчетности об использовании средств.

Наталья Федорович отмечает, что данный проект действительно содержит ряд дискуссионных вопросов. Однако, чтобы иметь правовые основания перейти на конкурсную основу финансирования ветеранских общественных организаций со второго полугодия, его нужно было принимать уже сейчас. А впоследствии – дорабатывать. «Иначе финансирование ветеранских общественных организаций и далее может осуществляться исключительно по тому принципу, который существует сейчас, без всяких конкурсов», – подчеркивает замминистра.

В Госслужбе по делам ветеранов, в принципе, уже не надеются, что с 1 июля удастся перейти на конкурсную основу финансирования проектов ветеранских организаций. «Вероятность того, что конкурсы заработают с 1 июля, стремится к нулю. Перспективы размытые, дай Бог, чтобы в принципе в этом году новый формат финансирования заработал», – говорит замглавы Госслужбы Вячеслав Марченко.

Поскольку, по его словам, в ожидании конкурсного отбора подписывать финансовый план на полгода или год уже нельзя, то пока финансирование будет осуществляться в ручном режиме, и ветеранские организации будут каждый месяц приносить свои финансовые планы. «Мы будем их рассматривать, утверждать, подписывать в Минсоце…», – описывает процедуру Марченко.

Реальная помощь

А пока в высоких кабинетах происходит бюрократическая возня вокруг выделяемых для ветеранов бюджетных средств, проекты помощи ветеранам реализовываются за счет неравнодушных. Один из примеров – проект «Социальная карта для участника АТО», который реализуется всеукраинским объединением «Украинцы вместе» без госфинансирования (хотя, подавшись на конкурс, вполне можно было бы профинансировать идею из госбюджета, хотя бы частично).

По словам главы правления этой ветеранской организации Руслана Руденко, владелец такой пластиковой карты получает комплекс услуг с определенной скидкой или вовсе на бесплатной основе. К примеру, на данный момент действует постоянная бесплатная юридическая и психологическая помощь, скидки на образовательные, развлекательные и оздоровительные программы, скидки на свои услуги и товары по такой карте предоставляют крупные всеукраинские торговые сети. В числе партнеров проекта уже насчитывается более 1800 предпринимателей по всей стране – от мелких в городах и районах до крупных всеукраинских компаний (полный список есть на сайте организации - ukrazom.org).

Первые социальные карточки ветераны АТО начали получать в 2015 году. На сегодняшний день выдано уже порядка 80 тысяч карт. В приоритете на выдачу карт – участники боевых действий с удостоверениями с 2014 года и семьи погибших военнослужащих (последние могут оформить две карты – для родителей и жены бойца). Что касается добровольцев и тех, у кого нет удостоверения, то им необходимо иметь справку от Антитеррористического центра о непосредственном участии в боевых действиях.

Самые высокие показатели в Нацгвардии – каждый второй военнослужащий уже владеет такой картой. По словам Руслана Руденко, это результат работы руководства в вопросах информированности личного состава. Однако, к сожалению, в глобальных масштабах уровень осведомленности о карте среди военнослужащих до сих пор остается достаточно низким. «Люди слышали об этом, но не знают, как и где ее получить. А ребятам всего-навсего нужно зайти на официальный сайт «Украинцы вместе» и зарегистрироваться – все. Больше ничего не нужно», – сетует он.

Регистрация для получения «социальной карты участника АТО» подразумевает ввод минимального количества персональной информации. Паспортные данные, место регистрации или проживания вводить не требуется – только фамилия, имя, отчество, номер и серия удостоверения УБД, контактный телефон и электронная почта, область, где человек хотел бы получить свою карту. Сервер надежно защищен, а изготовлением карт занимается официальное лицензированное в Украине предприятие. В случае утери или кражи карты, ее можно заблокировать и восстановить.

«Тут нет такого, чтобы что-то делалось кустарным методом», – отмечает Руслан Руденко.

«У нас подписаны официальный меморандум с Государственной службой по делам ветеранов войны и участников АТО, с Минобороны, с СБУ, с пограничниками, с Нацгвардией, со всеми силовыми ведомствами», – добавляет он.

«Социальные карты ветерана АТО» отличаются от обычных скидочных тем, что по этой карте скидка, как правило, на 5-7% больше, нежели стандартная скидка для остальных клиентов. «По всем услугам, благодаря карте, люди могут сэкономить до 1000 гривен в месяц. Возьмем, к примеру, заправки. В одной из сетей по карте есть скидка до 3 гривен на литр бензина, значит, если владелец карты покупает в месяц до 100 литров, он получает 300 гривен скидки только на бензине», – подчеркивает Руденко.

Первый шаг к монетизации льгот

Но проблемы все равно имеются. Во-первых, по времени получения «социальной карты». К сожалению, это не происходит быстро и после регистрации придется ждать карточку несколько месяцев.

Во-вторых, пока персонал предприятий-партнеров «социальной карты» не всегда знает о том, что это за карта и что она дает. Поэтому стоит шире информировать об этом проекте и самих ветеранов, и общество. «Многие компании просто подключились к проекту и все, на этом их работа закончилась, и о них никто из владельцев карт не знает», – сетует один из владельцев «социальной карты» Сергей.

Александр Золотько демобилизовался осенью 2015 года, воевал в 28-й механизированной бригаде ВСУ, имеет удостоверение УБД. Однако о «социальной карте АТО» впервые услышал от журналиста УНИАН. «Я понимаю, зачем это делают, и понимаю, что это верно, но лично для себя... интересно мне или нет… даже не знаю. Я встречал какие-то подобные предложения, но так и не зарегистрировался, потому что не вижу какую-то реальную перспективу для себя. Если бы я пришел в какой-то магазин и увидел, что здесь действует такая карточка, тогда бы я ее, наверное, оформил, потому что я уже хожу в такой магазин... Но у меня таких торговых точек нет», – говорит он.

Кроме того, по мнению Золотько, данный проект может не очень эффективно работать из-за определенной ментальной специфики значительного количества ветеранов. «Следует учитывать, что у внушительного количества участников АТО специфическая ментальность, и пользоваться юридической или психологической помощью, подобными социальными сервисами они не приучены. Мне кажется, что если человек не идет к психологу, то не потому, что нет скидки или он не знает, куда идти… А именно потому, что считает, к примеру, что мужчины не ходят к психологу. То есть нужно учитывать определенные стереотипы», – объясняет он.

Военнослужащий ВСУ, Виктор Трапезун получил свою социальную карту летом 2016 года. На все про все ему понадобилось несколько недель. По его словам, поначалу продавцы в магазинах-партнерах не всегда понимали, что это за карточка, но сейчас такого уже нет. «Я в Фуршет ходил – там 10% скидка. В Фокстроте на технику 10% скидку, покупал себе телефон», – говорит он.

Трапезун считает «социальную карту» удачным проектом, потому, что скидки разных магазинов или торговых сетей собраны «в одном месте». Виктор – координатор футбольной лиги ветеранов АТО «Восток», поэтому интересуется спортивными магазинами. «Если кроссовки в Joma обычно стоят 1500 гривен, а я беру их за 900, то это - существенная экономия», – объясняет он.

Сегодня создатели «социальной карты» продолжают привлекать к своему проекту новых предпринимателей и социально активный бизнес. К примеру, рекламщики помогают наружной рекламой проекта – выделяют бесплатные борды.

Стоит отметить, что мотивировать бизнес, который принимает участие в проекте, и расширять список «льготных» услуг для ветеранов, довольно сложно, поскольку быть меценатом в Украине – не в чести. Руденко говорит, что в объединении планируют обратиться к депутатам с предложением подготовить законопроекты, к примеру, о снижении налоговой нагрузки для социально-активных предпринимателей, добровольно поддерживающих участников АТО.

Что касается поддержки проекта со стороны чиновников, то пока она происходит только на словах. «Мы проект поддерживаем. Он нормальный, адекватный. Но хотелось бы, чтобы на государственном уровне эта карта превратилась в электронное удостоверение участника АТО», – говорит замглавы Госслужбы ветеранов Вячеслав Марченко.

По его словам, «социальная карта» может лечь в основу для монетизации ветеранских льгот, о чем уже не раз заявлял министр социальной политики Александр Рева. Марченко считает, что, в идеале, каждый АТО-шник должен иметь электронную карту, чтобы все льготы реализовывались путем этой карты. «К примеру, возникает много конфликтов, когда перевозчики не хотят возить АТОшников. Основная проблема в том, что не отработан механизм автоматической компенсации государством по факту конкретного проезда конкретного человека. Если бы было так: человек подошел, есть считыватель для его карты, и перевозчик знает, что перед ним - обычный пассажир, только он платит за себя не сам, а за него в конце месяца платит государство, то не было бы никаких конфликтов. И так - со всеми остальными льготами», – отмечает он.

Пока распределение бюджетных средств на волонтерские нужны происходит в ручном режиме, волонтеры сами покрывают потребности на изготовление «социальных карт». На сегодня сумма перевалила за полмиллиона гривен.

Ирина Шевченко