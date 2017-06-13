Почти половина читателей УНИАН пока не планируют "безвизовые" поездки в Европу – опрос
В то же время треть опрошенных планируют свой следующий отпуск провести именно в странах ЕС.
Как свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН, 48% опрошенных ответили, что пока не думают о Европе, ведь им не хватает денег.
В то же время 30% опрошенных ответили, что следующий отпуск планируют провести именно в странах Европейского Союза, тогда как 4% читателей оказались среди счастливчиков, которые уже успели попасть в Европу без виз.
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Еще 4% наших читателей ответили, что поедут в ЕС как только завершится АТО, а 14% выбрали вариант "Ой, нужна мне та Европа...".
Как сообщал УНИАН, долгожданный безвизовый режим Украины с Евросоюзомвступил в силу 11 июня. По данным Государственной пограничной службы Украины за первый день действия "безвизом" правом въехать в страны ЕС без виз воспользовались почти 2 тысячи украинцев.