Грицак заявил, что СБУ не искажала никаких доказательств по делу Шеремета

В Службе безопасности Украины не искажали никаких доказательств, в том числе видеозаписей, по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, и передали их полиции в том состоянии, в котором они были.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве заявил председатель СБУ Василий Грицак.

“У нас были встречи как с общественными активистами, так и с руководством Национальной полиции и Генеральной прокуратуры. На этой встрече присутствовали трое журналистов, первый заместитель генерального прокурора и руководитель Национальной полиции. На прямой вопрос, было ли что-то не так, или мы передавали хоть один материал с искажениями, исправлениями, руководитель Нацполиции Сергей Князев в моем присутствии заявил: “Нет, вы передали все хорошо”, - сказал Грицак.

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По его словам, Служба безопасности изъяла по конкретному поручению следователя 4 жестких диска только по одному адресу, и эти диски 27 июля прошлого года были переданы Национальной полиции без каких-либо вмешательств в них. “О том о каких ошибках (шла речь), пожалуйста, спросите у генерального прокурора. К нам никаких обращений по этому поводу не поступало”, - отметил Грицак.

Как сообщал УНИАН, 24 мая во время выступления в Верховной Раде генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал ошибкой в расследовании дела об убийстве Шеремета неизъятие записей с одной из камер наружного наблюдения, которые позже попали к журналистам.

"По делу была допущена ошибка - была изъята 201 камера наблюдения, а одна камера не была изъята, и благодаря журналистам это стало известно", - сказал Луценко.

Ранее начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев в интервью "Фокусу" не исключил, что в ходе следствия могли быть допущены серьезные ошибки – учитывая, что преступление до сих пор не раскрыто. "С 10 ноября прошлого года я несу ответственность за это дело, но не хочу спекулировать на нем, потому что люди от меня, как от руководителя, ожидают позитивного месседжа. Прошу прощения, но следствие пока не вышло на финишную прямую", - заявил Князев.

*** Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

В феврале 2017 года в полиции заявили, что в рамках расследования производства по факту убийства Шеремета допрошено более 1,8 тыс. человек. Также сообщалось, что на то время по делу об убийстве журналиста подозреваемых еще не было.