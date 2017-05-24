Для врачей Винницкой области закупят 311 электрокардиографов

Вчера в Винницкой ОГА состоялось заседание под председательством заместителя председателя - директора Департамента образования и науки облгосадминистрации Игоря Ивасюка, на котором были подписаны два контракта в рамках внедрения регионального совместного с Мировым банком инвестиционного субпроекта «Составляющая развития системы здравоохранения Винницкой области, направленная на улучшение медицинской помощи больным с сердечно-сосудистой патологией» (2015-2020 г.).

Соглашение о поставках медицинского оборудования для действующего кардиологического центра, дистанционно-диагностического центра - Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, учреждений вторичного и первичного уровней медицинской помощи рассчитана на два месяца. Стоимость контракта – 321 тыс. долл. США.В рамках контракта будет приобретено 311 ЭКГ телеметрических устройств ( электрокардиографов) для ЦПМСП, а также две центральные станции дистанционного приема сигналов от ЭКГ. Центральные станции будут расположены в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«С помощью такого оборудования врач или медицинская сестра в отдаленном селе или поселке, сделав пациенту кардиограмму в ФАПе, у него дома маленьким прибором, весом около 300 г, сможет передать кардиограмму на телеметрический центр, где будут дежурить круглосуточно 5 специалистов и они пересмотрят кардиограмму , быстро ответят ли установят диагноз для того, чтобы предоставить больному вовремя необходимую помощь", - пояснила директор Департамента охраны здоровья облгосадминистрации Людмила Грабович.

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По словам директора ООО «Компания TREDEX» Харьков, которая будет поставлять оборудование Романа Павловича, ежегодно в Украине таким дистанционным методом проводится около 100 тысяч телеконсультаций: «Винницкая область на протяжении 15 лет является лидером в Украине по использованию телемедицинських технологий для дистанционной диагностики электрокардиограмм. Благодаря реализации данного проекта, позиции области на фоне регионов Украины станут еще крепче. Ведь альтернативы телемедицине для улучшения уровня оказания квалифицированной медицинской помощи на первичном звене не существует. Этим путем идут практически все развитые страны»,- заверил Роман Павлович.

Что касается второго контракта, то предметом его подписание является предоставление консультационных услуг «Инжиниринговые консалтинговые услуги сопровождения строительства» Винницкого регионального клинического лечебно-диагностического центра сердечно-сосудистой патологии. Стоимость контракта – 680тис. 940дол. США.

Основной целью предоставления консалтинговых услуг является обеспечение профессионального управления строительством Кардиоцентра в т. ч. консультирование в закупке Подрядчика на строительство, оценка тендерных предложений.

Консультационные консалтинговые услуги испанской компании с г. Мадрида «ЭПТИСА СЕРВИСИОСДЕ ИНДЖЕНЕРИЯ С.Л.» дадут возможность обеспечить своевременное и качественное строительство кардиоцентра в соответствии с условиями Контракта на строительство.