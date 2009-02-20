Над Нафтогазом нависла угроза санкций Газпрома

Над «Нафтогазом Украины» нависла угроза. Из-за долгов потребителей компания может перестать своевременно рассчитываться с российским «Газпромом» за потребленный газ.

На данный момент коммунальщики задолжали «Нафтогазу» свыше 4,5 миллиарда гривен. К тому же с каждым днем эта сумма продолжает расти. Поэтому если в ближайшее время ситуация не изменится, «Нафтогаз» не сможет своевременно рассчитаться с «Газпромом» за поставленный газ, заявил в интервью Радио Свободаспикер украинской компании Валентин Землянский.

«До 7 марта мы должны рассчитаться с «Газпромом». Иначе, мы будем получать штрафные санкции в виде 100% предоплаты газа, который нам поставляется, и штрафные санкции за каждый день просрочки платежа. Мы пытаемся разрешить сложившуюся ситуацию за счет собственных ресурсов. У нас еще есть промышленные потребители, и население, которое потребляет газ. Однако мы заходим в тупик. К сожалению, из 900 предприятий коммунальной энергетики, которые сегодня работают в Украине, лишь 10 процентов с которыми у нас нет никаких проблем», – отмечает Валентин Землянский.