За время Евровидения в полицию поступило 30 обращений от иностранцев

За время проведения Евровидения в Киеве в полицию поступило 30 обращений от иностранцев. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", сообщил руководитель столичного главка Андрей Крищенко.

"Всего за период проведения конкурса было зафиксировано 30 обращений от иностранных граждан. Это и члены официальных делегаций, и туристы, которые приехали болеть. Из этих 30 - 12 обращений криминального характера", - сообщил Крищенко.

Всего было зафиксировано 8 краж, 2 мошенничества, 2 грабежа в отношении иностранных граждан. 3 инцидента произошли с членами официальных делегаций (это 2 человека, которые были членами команд певцов, и один журналист из Белоруссии). Остальные 9 человек - это туристы, неорганизованные делегации.

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Три преступления были раскрыты: кража у журналиста из Белоруссии и двух туристов.

Также Крищенко отметил, что за период Евровидения примерно на 20% снизилось количество регистрации уголовных преступлений ежесуточно.

Напомним, 62-й конкурс "Евровидение" проходил в Киеве с 7 по 14 мая в МВЦ на левом берегу. Победу одержал исполнитель из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar pelos dois, второе место занял Кристиан Костов из Болгарии, третье - группа SunStroke Project из Молдавии.