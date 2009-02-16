В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в Автономной Республике Крым на сегодня объявлено штормовое предупреждение.

В Крыму ожидаются сильные ливни с переходом в мокрый снег, сообщили УНИАН в Главном управлении Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в АРК.

Проезд на Ангарском и Грушевском перевалах обеспечен, добавили в МЧС.