В Крыму объявлено штормовое предупреждение

09:49, 16 февраля 2009
Общество
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Ожидаются сильные ливни

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в Автономной Республике Крым на сегодня объявлено штормовое предупреждение.

В Крыму ожидаются сильные ливни с переходом в мокрый снег, сообщили УНИАН в Главном управлении Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в АРК.

Проезд на Ангарском и Грушевском перевалах обеспечен, добавили в МЧС.

 

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