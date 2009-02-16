В Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:49, 16 февраля 2009Общество
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Ожидаются сильные ливни
В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в Автономной Республике Крым на сегодня объявлено штормовое предупреждение.
В Крыму ожидаются сильные ливни с переходом в мокрый снег, сообщили УНИАН в Главном управлении Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в АРК.
Проезд на Ангарском и Грушевском перевалах обеспечен, добавили в МЧС.
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