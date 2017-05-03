В Киеве похоронили легендарного украинского поэта Бориса Олийныка (фоторепортаж)

Сегодня в Киеве похоронили легендарного украинского поэта Бориса Олийныка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины в Facebook.

Отмечается, что поминальное богослужение (панихида) по умершему состоялось в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. После этого церемония прощания состоялась в Клубе Кабинета министров.

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«Это очень показательно, что почтить память выдающегося украинского поэта Бориса Олийныка пришло так много людей. Сегодня мы отдаем дань уважения личности, которая олицетворяет собой целую эпоху. Несмотря на сложные общественно-политические условия, которые сопровождали его в течение всей жизни, он все же смог сохранить себя как великого поэта, как личность, которая отстаивала свои собственные убеждения», - сказал во время церемонии прощания министр культуры Евгений Нищук.

«Борис Олийнык ушел от нас, но его стихи бессмертны. Вечная ему память», - добавил министр.

Известного поэта похоронили на Байковом кладбище.

***Выдающийся украинский поэт, Герой Украины, член НАНУ, председатель Украинского фонда культуры, почетный академик Академии искусств Украины, председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2005-2015), член правления Национального союза краеведов Украины, известный государственный деятель Борис Олийнык умер 30 апреля, на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.