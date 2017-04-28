В Украине запретили документалку про Олеся Бузину

В Украине запретили к показу и распространению документальный фильм «Олесь Бузина: жизнь вне времени». Об этом сообщается на странице Госкино в Facebook.

Отмечается, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился с просьбой рассмотреть на заседании Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов вопроса о соблюдении/нарушении действующего законодательства в демонстрации документального фильма "Олесь Бузина: жизнь вне времени".

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"Просмотрев документальный фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени" экспертная комиссия большинством голосов приняла решение запретить демонстрацию этого фильма на территории Украины в связи с выявленными в нем нарушениями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, журналист и публицист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Киеве возле своего дома на улице Дегтяревской.