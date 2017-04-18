В Одессе завершили расследование об убийстве россиянином двух женщин, ему грозит пожизненное заключение

В Одессе завершено расследование в отношении россиянина, обвиняемого в убийстве двух женщин – матери и дочери, совершенном с особой жестокостью.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина РФ, который обвиняется в том, что в октябре 2016 года совершил двойное убийство с особой жестокостью в Суворовском районе города.

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«Мужчина совершил убийство, которое всколыхнуло Одессу – были убиты молодая женщина и ее дочь. На телах пострадавших было 54 и 39 ножевых ранений», - напомнили в главке.

Отмечается, что обвиняемому грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, осенью 2016 года был задержан 38-летний подозреваемый в убийстве 42-летней женщины и ее 19-летней дочери, совершенном в квартире на улице Марсельской. Сообщалось, что трупы обнаружила родственница погибших, на телах которых были множественные колото-резаные раны. Обе женщины умерли в результате острого кровотечения, ранений сосудов шеи, легких, аорты. Задержанный оказался знакомым старшей из погибших.

После убийства злоумышленник похитил 1,2 тыс. долларов, 400 евро, золотые украшения, фотоаппарат, мобильный телефон, три планшета и пр.