Пасха-2017: во Львове отметили обливной понедельник (фоторепортаж)

Сегодня, 17 апреля, в центре Львова состоялось празднование обливного понедельника. Уже четвертый год подряд для желающих обливаться водой выделяют площадь перед входом в городскую ратушу. Обливной понедельник начался в 12.00 и длился до 16.00.

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На площади Рынок обустроили специальные резервуары, которые подают воду. Полив в другие часы и других местах центральной части города не разрешен, поэтому за порядком следят сотрудники правоохранительных органов и «Муниципальная дружина», отмечают в пресс-службе Львовского городского совета.

В связи с мероприятием, с 11.00 до 16.00 электротранспорт на площади Рынок не курсировал.

По традиции, на второй день Пасхи парни обливают водой девушек. Считается, что облита на обливной понедельник девушка быстрее выйдет замуж.

По сравнению с 2016 годом, нынешний обливной понедельник выдался скромнее: через прохладную погоду участников было меньше, чем в прошлом году.