Киевское метро перешло на новые тарифы

С 31 января 2009 года в Киевском метрополитене действуют новые тарифы на перевозку пассажиров: стоимость одной поездки (по жетону) составляет 1,70 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”.

Вместе с тем стоимость проездных билетов на 1 календарный месяц составляет: на один вид транспорта (метро) – 95 грн., на два вида транспорта (метро-трамвай, метро-троллейбус, метро-автобус) – 150 грн., на четыре вида транспорта (метро, трамвай, троллейбус, автобус) – 230 грн.

Стоимость проездных билетов на 1 календарный год составляет: на один вид транспорта (метро) - 910 грн., на два вида транспорта (метро-трамвай, метро-троллейбус, метро-автобус) – 1 тыс. 430 грн., на четыре вида транспорта (метро, трамвай, троллейбус, автобус) – 1 тыс. 990 грн.

Для учеников дневной формы обучения годовой проездной билет на один вид транспорта (метро) будет стоить 228 грн., на два вида транспорта (метро-трамвай, метро-троллейбус, метро-автобус) - 358 грн., на четыре вида транспорта (метро, трамвай, троллейбус, автобус) - 489 грн.

При приобретении проездных билетов на основе пластиковых бесконтактных карточек (проездные билеты на 15 и 30 дней с даты первого прохода, на один календарный квартал, на один календарный год и на количество поездок) сверх стоимости проездного билета взимается залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карточки в размере 7 грн.

Проездные билеты сроком на 15 и 30 дней на проезд в метрополитене начинают действовать с даты первой активации в автоматических контрольных пунктах метрополитена, которую необходимо осуществить на протяжении 15 дней с даты приобретения. В противном случае проездной билет считается неиспользованным и его стоимость не возвращается.

Максимальное общее количество поездок, которое может быть приобретено на один проездной билет, не может превышать 50 единиц.

Срок действия проездного билета на количество поездок составляет 6 месяцев с даты приобретения или последнего пополнения, независимо от количества неиспользованных поездок. Стоимость неиспользованных поездок, которые остались в проездном билете, в котором закончился срок действия, не возвращается.

Автоматы выдачи жетонов работают в двух режимах: на 2 грн. - с выдачей 1 жетона и 30 коп. сдачи и на 10 грн. - с выдачей 5 жетонов и 1,50 грн. сдачи, проинформировали в пресс-службе Киевского метрополитена.

Как сообщал УНИАН, 30 января киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что подписал распоряжение КГГА о снижении тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте.

КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с 4 ноября 2008 года в 3-4 раза.

Стоимость проездных билетов в метрополитене составляла на 15 дней - 41 грн., на 30 дней - 80 грн. Стоимость проездного для студентов вузов и учеников профессионально-учебных заведений дневной формы обучения в месяц составляла 41 грн.; для учеников школ на месяц - 21 грн., на вторую половину месяца - 11 грн.

Стоимость проездных билетов на год составляла : на один вид транспорта (метрополитен) - 365 грн., на два вида транспорта (метро-трамвай, метро-троллейбус, метро-автобус) - 575 грн., на четыре вида транспорта (метро, трамвай, троллейбус, автобус) - 799 грн.

Антимонопольный комитет признал такое повышение необоснованным.

12 января 2009 года на заседании АМК, которое прошло при участии Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, была достигнута договоренность о снижении с 23 января 2009 года стоимости проезда в метро до 1,7 грн., а в троллейбусах, автобусах и трамваях – до 1,5 грн.