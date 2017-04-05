В Тернополе для туристов открыли пещеры под Старым замком

Недавно специалисты подтвердили существование семи катакомб 16 века, большинство из которых - многоуровневые. Уже открыли для туристов пещеры под здешним Старым замком, как сообщается в сюжете ТСН.

Первые две экскурсии собрали рекордное количество горожан - почти тысяча желающих опуститься под землю.

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Высота ходов достигает 5 метров и этой весной планируются открыть для туристов еще несколько ходов, найденных под прокуратурой, собором и областным архивом. Все они связаны между собой.

"Ранее подземелья Тернополя были лишь легендой и об их существовании жители города просто не знали. Для этого мы и решили проводить такие экскурсии", - рассказывает организатор экскурсий Тарас Ковальчук.