Электроснабжение в Авдеевке восстановить не удалось - председатель ВГА

Прекращенное вчера из-за порыва ЛЭП электроснабжение в Авдеевке восстановить пока не удалось.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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«Электроснабжение в #Авдеевке восстановить пока не удалось. Сегодня, после получения режима тишины, бригады электромонтажников прошли вдоль линии электроснабжения и не смогли установить места порыва ЛЭП. В нескольких местах обнаружены лишь так называемые разрыхления кабеля», - отметил он.

По словам Жебривского, на совещании было решено «запрашивать режим тишины и на завтра, чтобы электромонтажники ликвидировали эти места разрыхления».

Он также добавил, что запасов воды в городских резервуарах достаточно, она подается в дома по графику.

«Теплом обеспечивает Авдеевский коксохим. Жизненно важные социальные объекты города подключены к автономному электроснабжению», - добавил председатель ВГА.

Как сообщал УНИАН, Авдеевка в очередной раз осталась без электроснабжения из-за повреждения высоковольтной линии электропередач, которое произошло 29 марта в результате боевых действий. В городе временно прекращено водоснабжение.