На всех украинских шахтах вводят особый режим

Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору (Госгорпромнадзор) вводит особый режим на всех украинских шахтах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области, особый режим вводится "для предотвращения травмирования работников угольной промышленности".

В теруправлении отметили, что в последнее время на украинских шахтах возросло количество аварий. Только в Донецкой области с начала года произошли три вспышки метано-воздушной смеси - на шахтах «Дзержинская» (ГП «Дзержинскуголь»), «Россия» (ГП «Селидовуголь») и «Преподобного Сергия Радонежского» (ООО «Донпромбизнес»). В результате пострадали 24 горняка.

В теруправлении также акцентировали, что во время проверок особое внимание инспекторы Госгорпромнадзора будут уделять соблюдению пыле-газового режима на шахтах, функционированию системы управления охраной труда и т.п.

В случае выявления нарушений правил безопасного ведения горных работ на шахтах любой формы собственности разрешение Госгорпромнадзора на их возобновление будет предоставляться только при условии полного устранения нарушений, подчеркнули в теруправлении.

Сегодня на шахте «Преподобного Сергия Радонежского» (ООО «Донпромбизнес») в г.Кировское Донецкой области в результате вспышки метано-воздушной смеси получили ожоги четыре горняка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области, авария произошла сегодня в 2.40. В результате получили ожоги различных степеней тяжести и были госпитализированы четыре горняка.

По факту происшествия начала работу комиссия, которая расследует обстоятельства и причины аварии. Ведение горных работ запрещено по шахте в целом, отметили в пресс-службе.