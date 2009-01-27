Черновецкий признался, что бюджет Киева на 2008 год не выполнен на 50%

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что в городской бюджет 2008 года не поступило более 50% средств.

Об этом он сказал в эфире ТРК “Киев”.

“У меня совсем другие проблемы, и главная из них - непоступление в городской бюджет более 50% средств, которые в казне уже должны быть, из-за этого впервые имеем невыплату заработной платы”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и подчеркнул, что больше не хочет принимать участие в различных телешоу.

Говоря о деятельности столичной власти, мэр Киева заверил, что до марта, когда он планирует отчитываться о результатах годовой деятельности, все проблемы будут решены.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он сейчас решил сосредоточиться на городских проблемах.

Как сообщал УНИАН, бюджет столицы на 2008 год был утвержден в январе прошлого года с доходами в 20 млрд. 326 млн. грн. и расходами в 20 млрд. 726 млн. грн.