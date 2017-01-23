Президент отметил государственными наградами 43-х военных-участников АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей наградами отмечены 43 защитника – военнослужащие Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии, а также два военных врача.

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Орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены полковник Сергей Барановский и подполковник Сергей Нестеренко. Орденом Богдана Хмельницкого III степени – капитан Сергей Гриценко, майор Сергей Зубенко, майор Петр Котик, подполковник Максим Марченко, старшина Роман Пекарский, лейтенант Николай Сулима, майор Александр Ярославцев.

Орден «За мужество» III степени получили старший сержант Сергей Бодяк, солдат Андрей Галат, старший прапорщик Андрей Грималюк, сержант Игорь Губа, младший сержант Иван Дарануца, старший сержант Андрей Драганов, старшина Андрей Калита, младший сержант Александр Курганский, солдат Тарас Лукач, сержант Юрий Пиддубецкий, прапорщик Руслан Пустовойт, младший сержант Виктор Ружинский, солдат Анатолий Рябошапко, старший лейтенант Владимир Соловей и старший сержант Станислав Швец.

В подразделениях Национальной гвардии Украины орденом «За мужество» ІІІ степени отмечены сержант Юрий Антонов, полковник Валерий Кольцов, солдат Александр Королев и младший сержант Валерий Маринец.

Орденом Даниила Галицкого Порошенко наградил полковника Юрия Колоса и майора Андрея Швеца.

Еще 13 военных и нацгвардейцев получили медали «За безупречную службу» III степени, «Защитнику Отечества» и «За воинскую службу Украине».