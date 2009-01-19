Сегодня православный мир празднует Крещение, или Богоявление Господне.

Крещение - это третий наибольший праздник, завершающий цикл Рождественских праздников. Церковь рассматривает Крещение Господнее как "праздник просветления" народов, поскольку согласно ее учению, именно с Крещения Иисус начал проповедь евангельской истины.

Христианский мир отмечает праздник Крещения 19 января. Его еще называют Иорданом. Иордань (от названия реки Иордан в Палестине) - народное название христианского обряда освящения воды. Его осуществляют в память о крещении Иисуса Христа в Иордани, описанном в Евангелиях. Праздник имеет и другое название - Богоявление, происходящее от того, что, согласно библейским рассказам, во время крещения Иисуса на него сошел с небес Дух Святой в виде голубя, и голос послышался с неба: “Это Сын Мой Любимый, что его Я полюбил!” (Мт. 3:17).

Накануне - 18 января - люди постятся. Садятся ужинать, когда уже взойдет вечерняя звезда. На стол подают постные блюда. Утром (19 января) в церквях святят воду. Считается, что на Иордан вода приобретает целебные свойства и хранит их на протяжении года, излечивая телесные и духовные болезни.