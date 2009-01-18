Завершились переговоры Тимошенко и Путина

01:17, 18 января 2009
Общество
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В понедельник - снова в Москву

В Москве завершились газовые переговоры украинской и российской делегаций, возглавляемых премьер-министрами двух стран Юлией ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ, которые продлились около 5 часов.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь украинского премьер-министра Марина СОРОКА, в ходе переговоров достигнута договоренность о том, что документы, фиксирующие цену на газ для Украины и транзит по ее территории в Европу, будут подписаны в понедельник, 19 января.

18 января НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» продолжат работу над подготовкой документов.

19 января Ю.ТИМОШЕНКО отправится в Москву, где планируются эти документы подписать, сообщила М.СОРОКА.

Она также сказала, что согласно договоренностям, после подписания этих документов будет возобновлен транзит газа в европейские страны.

В соответствии с программой визита премьер-министра Украины, в переговорах с украинской стороны принимают участие Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РФ, первый заместитель секретаря СНБО Константин ГРИЩЕНКО, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, руководитель аппарата премьер-министра Михаил ЛИВИНСКИЙ, заместитель министра Кабинета министров Владимир ФЕДОРЧУК и глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

С российской стороны участие в переговорах принимают: заместитель главы правительства РФ Игорь СЕЧИН, министр энергетики Сергей ШМАТКО, заместитель аппарат правительства Юрий УШАКОВ, председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Виктор СОРОКИН.

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