В Украине создадут госкомиссию по вопросам безопасности на шахтах - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил сегодня после завершения заседания комиссии на шахте «Степная» во Львовской области.

«Это тот случай, когда не только учитывая то, что произошло здесь, но и с тем, чтобы не допустить подобного и в отношении безопасности в целом на шахтах. Поэтому завтра будет создана государственная комиссия», - сказал Гройсман.

Предварительно причиной взрыва стало возгорание воздушно-метановой смеси, но «соответствующие датчики не сигнализировали». Почему и как это произошло, будет устанавливаться, отметил Гройсман.

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Также Гройсман отметил, что будет выделено 200 млн грн на средства защиты шахтеров.

Как сообщал УНИАН, на шахте №10 "Степная" объединения ГП "Львовуголь" сегодня произошел взрыв и обвал горной породы. В ГСЧС сообщили, что все горняки из шахты подняты на поверхность. Пока известно о гибели 8 человек.