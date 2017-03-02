Власти Днепра сообщили, когда полностью перекроют Новый мост

По словам заместителя городского головы Днепра Михаил Лысенко, 9 марта произойдет полное перекрытие Нового моста, но всего лишь на сутки, пишет Информатор.

По его словам, это необходимо для того, чтобы провести подготовительные работы к следующему этапу ремонта, в частности геодезическую съемку.

Читайте такжеВ Днепропетровской области на строительство дорог будет привлечено 4 миллиарда – Порошенко

«После геодезической съемки мы приступим к демонтажу перильных ограждений. У нас по проекту предусматриваются металлические перила, а не бетонные, как сейчас», — отметил заместитель мэра.

Лысенко уточнил, что мост перекроют в 6 утра 9 марта и откроют в это же время 10 марта. Если удастся провести необходимые работы быстрее, то ограничения с моста могут снять и раньше.

Как сообщал УНИАН, Новый мост Днепра для ремонта могут полностью перекрыть на летнее время.