В Крыму еще двух крымских татар принудительно отправили в психбольницу

Об этом на своей странице в Facebook написала жена Исмаилова, Фатма, как сообщает КримЅОЅ.

"Сегодня 22 февраля моего мужа Исмаилова Рустема и мужа Гузаль – Салединова Айдера помещают в психиатрическую больницу по адресу улица Розы-Люксембург, Симферополь. Мы расцениваем эти действия со стороны силовиков как применение карательной медицины", – сообщила Фатма Исмаилова .

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Айдер Салединов и Рустем Исмаилов являются фигурантами симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

12 октября 2016 года в Симферополе российские силовики провели обыски в домах пятерых мусульман в крымскотатарских микрорайонах Каменка и Строгоновка. За решеткой оказались братья Узаир и Тимур Абдуллаевы, Эмиль Джемаденов, Рустем и Айдер Исмаилов Салединов.

12 января этого года фигуранта бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Зеври Абсеитова также поместили в психиатрическую больницу для прохождения экспертизы.