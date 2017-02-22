В Днепре попрощались с подполковником ГосЧС Дмитрием Тритейкиным (видео)

19:26, 22 февраля 2017
Общество
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42-летний подполковник ГосЧС, раненый в Авдеевке, накануне умер в областной больнице.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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2 февраля Дмитрий Тритейкин попал под вражеский обстрел в Авдеевке, когда разгружал гуманитарную помощь. За жизнь Тритейкина медики отчаянно боролись почти три недели.

Отмечается, что ему сделали восемь операций, но из-за осложнений сердце не выдержало и во вторник перестало биться

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Теги: #Авдеевка#война#похороны