В Днепре попрощались с подполковником ГосЧС Дмитрием Тритейкиным (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Киеве попрощались с известным клипмейкером Максимом Паперником (видео)

2 февраля Дмитрий Тритейкин попал под вражеский обстрел в Авдеевке, когда разгружал гуманитарную помощь. За жизнь Тритейкина медики отчаянно боролись почти три недели.

Отмечается, что ему сделали восемь операций, но из-за осложнений сердце не выдержало и во вторник перестало биться.